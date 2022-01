Sind wir ehrlich: Was spricht eigentlich dagegen, künftig konsequent Winterschlaf zu halten? Das sei jetzt hier einfach mal zur Debatte gestellt. In der Pandemie liegt das öffentliche Leben ohnehin in der kalten Jahreszeit mehr oder weniger brach, man könnte sich einfach darauf verständigen, das Bett nur zwischen März und Oktober zu verlassen. Gut, man würde halt eben diese kleinen schönen Momente verpassen, die der Winter dann doch noch hier und da bietet. So wie diesen, den unser Fotograf Helmut Dell zwischen Kerzenheim und Lautersheim mit der Kamera festgehalten hat. Vielleicht tröstet das Foto ja auch darüber hinweg, dass uns wieder ein paar Tage mit gefühlten minus ein Grad bevorstehen.