Krieg im Iran: Auch Menschen aus Eisenberg und Umgebung haben dort Verwandte, um die sie sich jetzt Sorgen machen. Aber in ihnen keimt auch Hoffnung.

Mehdi Abedi kam im August 2019 nach Deutschland, lange vor den Massenprotesten. Ihren Gipfel fanden diese im Tod der 22-jährigen Iranerin Jina Mahsa Amini in Teheran am 16. September 2022. Sie war von der islamischen Sittenpolizei festgenommen und misshandelt worden, weil ihr Kopftuch angeblich nicht richtig gesessen hatte, und war am Ende gestorben. Die Massenproteste nahmen mit ihrem Tod eine neue Dimension an, wurden jedoch vom autoritären Regime brutal niedergeschlagen.

Das staatliche Fernsehen sprach von 3117 toten Zivilisten und Sicherheitskräften, Menschenrechtsgruppen sprachen von über 16.000 Toten, Medienberichte sogar von 30.000 Toten (Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung – bpb). „Im Iran haben wir seit 47 Jahren eine große Katastrophe, seit der Schah 1979 fliehen musste und Ayatollah Khomeini den Islamischen Staat ausrief“, erzählt Abedi, der beim Flughafen Frankfurt arbeitet. Da sie kein Geld hatten, sei er damals mit seiner Frau zu Fuß losgegangen und über ein Jahr später in Deutschland angekommen.

Blicken bange auf die Lage im Heimatland (von links): Mehdi Abedi mit seiner Frau Mona Roozgard und Tochter, die Freundin des Ehepaares Mahsa Mokhtari und ihr Partner. Foto: Bettina Bostan

In Eisenberg habe er gut Fuß gefasst, sei integriert. „Meine Familie, Vater, Mutter, meine Geschwister und auch die Familie meiner Frau sind noch im Iran“, sagt er. Auch bevor der Krieg losging, sei das Leben im Iran schwer gewesen. „Jeder Mensch im Iran hat ein Problem, sei es wegen dem Kopftuch, das nicht richtig sitzt, wegen der Religion, die nicht stimmt, wegen Lebensmitteln, die es nicht gibt oder die teuer sind, wegen Mieten, die teuer sind oder wegen der Freiheit, die es nicht mehr gibt“, zählt Abedi auf.

Reiches Land mit armer Bevölkerung

Iran sei ein reiches Land, habe Öl, Gas und Gold, aber die Bevölkerung sei arm und die bisherigen Machthaber hätten das Geld beispielsweise für die Hisbollah, die Hamas oder andere Terrorgruppen ausgeben. Seit der Krieg ausgebrochen ist, hören sie von ihren Familien aus dem Iran nichts mehr. „Das Internet ist blockiert, wir wissen nicht, wo sie sind und ob sie noch leben“, erzählt er. Obwohl er der Meinung sei, dass Krieg nie gut sei, weil immer Menschen sterben würden, hoffe er auf einen Regime-Wechsel. „Unser Regime war wie eine Krankheit, ich hoffe, der Krieg kann sie besiegen und die Demokratie bringen“, sagt der Iraner und ergänzt: „Manchmal höre ich Menschen mit muslimischen Wurzeln in Deutschland sagen, Islam sei gut, dann muss ich immer fragen, warum bist du dann in Deutschland?“

Wegen der Religion geflohen

Ein Ehepaar aus dem Leiningerland möchte seine Namen nicht nennen, um sich keiner Gefahr auszusetzen – man wisse ja nie. Der Mann lebt seit über sechs Jahren in Deutschland und macht derzeit eine Ausbildung zum Koch. Seine Partnerin arbeitet als Betreuerin und Pflegerin in einem Seniorenheim. Beide sprechen gut Deutsch. „Der Grund, warum ich den Iran damals verlassen habe, war meine Zugehörigkeit zur Yārsān-Religion“, sagt er. Die Yārsān, übersetzt „Menschen der Wahrheit“, sind eine überwiegend kurdische, synkretistische Religionsgemeinschaft mit etwa ein bis drei Millionen Anhängern, hauptsächlich im Westiran. Der Mann berichtet: Wenn man vom Islam zu einer anderen Religion wechseln wollte, „wurde man getötet“.

Das iranische Ehepaar aus dem Leiningerland. Foto: Bettina Bostan

„Der Islam sagt, alle anderen Religionen sind schmutzig, nur der Islam ist sauber“, erläutert er. Zu Fuß und mit Lkws habe er deshalb 2019 seine Heimat verlassen. Seine Partnerin habe gleich mitkommen wollen, aber da die Reise zu gefährlich war, sei sie zunächst bei ihrer Familie im Iran geblieben – erst zweieinhalb Jahre später konnte sie ihrem Mann nach Deutschland folgen. Die Familien des Paares, Eltern und Geschwister, leben noch im Iran, über Telefon haben sie vor dem Krieg Kontakt gehalten, seit Kriegsbeginn sei praktisch keine Verbindung mehr möglich gewesen. „Unsere Eltern sagen heute, sie haben einen großen Fehler gemacht, als sie 1979 auf die Straße gingen und den Schah gestürzt haben, um das Mullah-Regime an die Macht zu holen – jetzt gingen sie auf die Straße, um das Mullah-Regime zu stürzen“, erzählt er.

Als der Bruder von ihr bei Demonstrationen aufgegriffen wurde und ihm gesagt wurde, er solle sich bei einer Art Polizeistation melden, sei über einen Anwalt der Familie viel Geld bezahlt worden, um die Sache zu regeln. „Mein Bruder hat sich nirgends gemeldet, sonst wäre er heute vermutlich nicht mehr am Leben“, erzählt sie. Das bisherige System sei wie ein Krebsgeschwür, der Angriff wie eine Chemotherapie. „Wir sind vermutlich das einzige Land, das auf den Angriff eines anderen Landes sehnsüchtig gewartet hat“, meint er lachend. Ob Reza Pahlavi eine Alternative für die künftige Regierung sei, sieht das Ehepaar eher kritisch. „Eine Diktatur ist immer schlecht und Reza Pahlavi wäre nur ein anderer Diktator, wir wünschen uns eine Demokratie“, sagt er. Auf die Frage, ob das Ehepaar in den Iran zurückkehren würde, wenn nach dem Krieg tatsächlich eine Demokratie als nächste Staatsform komme, antworten beide ohne zu zögern: „Ja, selbstverständlich – Heimat ist Heimat.“