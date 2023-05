Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Hettrumer Werschtzibbel-Theater steht wieder auf der Bühne. „Ferien von der Familie“ heißt das Lustspiel in drei Akten von Autor Dieter Gygli , das insgesamt an fünf Abenden in der Festhalle Gut Heil aufgeführt werden soll. Derzeit proben die acht Hobbyschauspieler intensiv an mehreren Abenden in der Woche. Premiere ist am Samstag, 16. Oktober, 20 Uhr.

Das Werschtzibbel-Theater geht in seine 25. Spielzeit. Aber so richtig scheint das derzeit bei den Machern keine Rolle zu spielen. Und groß gefeiert werden soll der Geburtstag auch