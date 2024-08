Es sind echte Ehrenämter, die die Frauen und Männer in kommunalpolitischen Gremien ausüben. Um mitzugestalten, opfern sie ihre Zeit. Mal gibt es dafür Lob, mal Kritik, eines aber gibt nie: ein Gehalt. Nur eine Aufwandsentschädigung steht ihnen zu. Deren Höhe fällt allerdings von Ort zu Ort anders aus. So gibt es im Grünstadter Stadtrat neben eine Monatspauschale von 30 Euro 30 Euro pro Sitzung, während die Mitglieder des Verbandsgemeinderats Leiningerland 45 Euro pro Sitzung erhalten. Auch auf Ebene der Ortsgemeinden existieren verschiedene Ansätze: Während in Ebertsheim 25 Euro pro Sitzung gezahlt werden, ist in Bockenheim bloß ein monatlicher Durchschnittssatz von 7,50 Euro festgeschrieben und in Kleinkarbach gehen die Ratsmitglieder leer aus. Wie das sein kann und was in den anderen Gemeinden gezahlt wird, lesen Sie in unserem ausführlichen Artikel zum Thema.