Wohl nicht der „unzumutbare Lärm des tagein, tagaus immens hohen Touristenstroms“, wie es in unserem Kommein „Wo gehobelt wird...“ vom Montag augenzwinkernd überspitzt formuliert wurde, ist der Grund dafür, dass eine Sitzgruppe an der Eckbachquelle in Kleinfrankreich verschwinden muss. Helga Thiel, Eigentümerin des Grundstücks am Flüsschen, auf dem derzeit noch Tisch und Bank stehen, widerspricht der Aussage von Ortsbürgermeister Werner Majunke (CDU), wonach sie und ihr Mann Werner „ihre Ruhe haben möchten“. Vielmehr gehe es um Haftungsfragen, klärt sie auf. Das dort aufgestellte Schild „Betreten auf eigene Gefahr“ entbinde sie nicht von der Regresspflicht, wenn zum Beispiel ein Kind in den Bach stürze oder auf der Koppel von einem scheuenden Pferd verletzt werden würde. „Wir haben uns juristisch beraten lassen. Eigentlich müssten wir die Gefahrenstelle sogar einzäunen“, erläutert Thiel. Es sei keinesfalls so, dass sie sich von den Wanderern oder Schülern, die sich an der Sitzgelegenheit immer wieder aufhalten, gestört fühle. „Seit mehr als 20 Jahren pflegen wir den Bereich um die Quelle, räumen auch den Dreck weg, den die Leute hier hinterlassen. Und wir haben es bislang gern getan.“