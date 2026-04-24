Die Aufenthaltsqualität in Grünstadts Zentrum wächst: An mehreren Stellen gibt es jetzt neue Sitzgelegenheiten und Spielgeräte. Was noch geplant ist.

An frischer Luft am Kugellabyrinth seine Geschicklichkeit testen, bei einer Art Memory Karten aufdecken, die zusammenpassen, Kräuter fürs Mittagessen ernten und gemütlich in der Sonne sitzen: Noch unter der Ägide von Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) wurden unter anderem Schaltschränke attraktiv verhüllt sowie Ruhebänke und Hochbeete aufgestellt. Jetzt gibt es zudem vier Bereiche mit Möbeln und Spielgeräten für Jung und Alt.

Auf dem Schillerplatz finden sich zwei größere und ein kleineres System von modularen nachhaltigen Sitzgelegenheiten mit grüner Oase. Es handelt sich um verschieden hohe Behälter, die zu 100 Prozent aus recyceltem Polyethylen bestehen. Das Kunststoffmaterial soll laut Hersteller so beschaffen sein, dass sich selbst Graffiti mühelos entfernen lässt. Einige Korpusse sind oben drauf mit Lärchenholz-Latten aus regionaler Forstwirtschaft belegt, andere enthalten Erde zum Bepflanzen. Das Prinzip ist wie beim 2021 eingeweihten Projekt „ Grünstadt # Essbar“: Hier darf für den Eigenbedarf geerntet werden. Allerdings ist nicht alles für den Verzehr geeignet. Die zuständige Mitarbeiterin des Entsorgungs- und Servicebetriebs Grünstadt (EBG), Alex Breitwieser, sagt: „Es werden noch Schilder mit Beschreibungen aufgestellt.“

Mit automatischer Bewässerung

Denn neben Thymian, Sonnenhut und Salbei gedeihen beispielsweise auch Ziergräser in den neuen Beeten, in denen zudem jeweils eine Mini-Photovoltaikanlage liegt. „Der Sonnenstrom wird genutzt, um eine Pumpe anzutreiben, die für eine automatische Tröpfchen-Bewässerung sorgt“, erläutert Bürgermeister Mimmo Scarmato (CDU). Insofern müsse der Bauhof nicht immer zum Gießen anrücken. Die einzelnen Module des neuen Mobiliars, das etwa 20.000 Euro gekostet hat, sind standsicher ohne Verankerung, denn es sind mit Wasser gefüllte Hohlkörper. Bei Bedarf können sie aber mit einem Hubwagen flexibel versetzt werden.

Das Spiel »Tic-Tac-Toe« auf dem Schillerplatz. Foto: Anja Benndorf

Neu auf dem Schillerplatz sind auch ein Kugellabyrinth und ein Tic-Tac-Toe, zusammen für rund 13.600 Euro. „Wir werden aber hier noch weiter investieren“, kündigt Scarmato an. Geplant sei, drei der Pflanzrondelle im hinteren Bereich des Areals zu entfernen und andere mit hölzernen Sitzauflagen zu versehen. Mitten auf dem gepflasterten Gelände soll im nächsten Jahr oder spätestens 2028 eine Wasserfontäne gebaut werden. Allein dieser hübsche Springbrunnen, der im Sommer für Abkühlung sorgen wird, schlägt mit rund 148.000 Euro zu Buche.

90 Prozent Förderung

Citymanagerin Susanne Kramer verweist auf zwei Spielgeräte hinter dem offenen Bücherschrank auf dem Carrières-sur-Seine-Platz: „Vier in einer Reihe“ und das von ihr gestaltete „Merk Dir was“. „Dafür habe ich 24 Fotos im Stadtgebiet gemacht, von denen jeweils zwei ein Pärchen bilden“, erklärt sie. Die Bilder zeigen jedoch nicht – wie beim Memory – dasselbe Motiv. Vielmehr gehören sie zusammen, weil sie am selben Ort gemacht worden sind. Mit einem Mühlespiel, noch einem „Vier gewinnt“ und an einem Murmeltisch können sich die Bürger im Schlossgarten beschäftigen. Zwei weitere Spielmöglichkeiten finden sich im Rathausgarten.

Citymanagerin Susanne Kramer und Bürgermeister Mimmo Scarmato demonstrieren die Neuanschaffungen auf dem Carrières-sur-Seine-Platz. Foto: Anja Benndorf

Für die Geräte und die Sitzgelegenheiten sind 80.500 Euro ausgegeben worden. „Die Stadt hat davon aber nur 8050 Euro tragen müssen“, betont Alt-Bürgermeister Wagner. Denn aus dem Landesprogramm „Innenstadt-Impulse“ hat Grünstadt 2025 knapp 129.000 Euro erhalten. Die Fördermittel sollen genutzt werden, um mit innovativen Ideen die Innenstädte von Kommunen mit zentralörtlicher Funktion zu beleben. Die Zuschüsse pro Projekt betragen 90 Prozent.