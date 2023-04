Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Die Umstände können wir nicht ändern, nur unseren Umgang damit,“ sagt Hanna Czarnecka. Die Opernsängerin, die lange in Steinborn gelebt hat, kann in ihrem Beruf derzeit nicht arbeiten. Dennoch zeigt sie sich trotz der Corona-Krise optimistisch und gut gelaunt.

Ihren letzten Auftritt in Eisenberg hatte Czarnecka an Silvester in der Villa Barwich. Danach habe es nur noch ein paar kleinere private Veranstaltungen und die Aufführung einer Kinderoper