Seit dem 23. März stehen sie täglich da, die Menschen der Grünstadter Innenstadt. Jeden Werktag um 18 Uhr, samstags um 16 Uhr, wird die „Ode an die Freude“ aus Beethovens Neunter gesungen. Jenes Stück, das seit 1985 offizielle Europahymne ist. „Sie versinnbildlicht die Werte, die alle teilen, sowie die Einheit in der Vielfalt“, hieß es damals in der Begründung. Gestern sangen die „Fabulous Corona Götterfunkers“ bereits zum 80. Mal.Langweilig wird der Vortrag aber nicht. Im Gegenteil: In den vergangenen Wochen konnten wir aus dem Fenster der Grünstadter Lokalredaktion, die sich auch in der Innenstadt befindet, beobachten, dass das Musikstück immer schneller wurde. Der Rekord wurde am Montag mit 2:20 Minuten erreicht. Sabine Breuer, die mit ihrem Smartphone stoppt, hat sich über die Rekordzeit gefreut. „Wir machen es alle sehr gerne“, sagt sie über die Aktion. Und auch, wenn es jeden Abend dieselben vier Strophen sind, denken die Sänger noch lange nicht ans Aufhören. Warum auch? Denn das allabendliche Singen hatte immerhin für eine noch stärkere Verbindung der Geschäftsleute gesorgt, sagt Niels-Holger Albrecht vom Bioladen. Und wer weiß: Vielleicht wird das allabendliche Musizieren auch nach Corona zur Dauereinrichtung. Den Sängern würde es vermutlich mindestens genauso viel Freude bereiten wie den Zuhörern.

Wir finden: Nach 80-maligem Singen wird es mal Zeit, eine Strophe hinzuzufügen:

Singen tun wir jeden Abend

Dieses Lied in unserm Chor.

Denn wir wollen Freude bringen

Und das Lied, das bleibt im Ohr.

Liebe Händler, haltet durch

Bis es einen Impfstoff gibt.

Und solange wir drauf warten,

Singen wir euch dieses Lied.