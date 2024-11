Nachdem sich die Bürgermeister von Bockenheim, Wattenheim und Gerolsheim bereits über ihren Bronze-Gewinn beim Wettbewerb „ Unser Dorf hat Zukunft“ geäußert haben, hat sich jetzt auch Thomas Dhonau ( SPD), Bürgermeister der Gemeinde Kirchheim, gemeldet. Sie holte mit zwei weiteren Bewerbergemeinden aus dem Kreis Bad Dürkheim Silber, schaffte es allerdings nicht, sich für den Landesentscheid zu qualifizieren. „Wir sind gut unterwegs“, sagt Dhonau über den Ausgang des Wettbewerbs. Er habe einen Fahrplan im Kopf, was in der Gemeinde noch passieren soll, allerdings sei sie dabei häufig abhängig von anderen Behörden oder Einrichtungen. Als Beispiel nennt er den Schulneubau, für den Kirchheim auf die Verbandsgemeinde und deren Entscheidungen angewiesen sei. Ein anderes Beispiel sei die Sanierung der Weinstraße Nord, also die gesamte Ortsdurchfahrt. Aber auch im Kleinen gebe es im Rahmen des Dorfentwicklungskonzepts viele Ideen, die den Ort noch schöner machen sollen. Er betont aber lachend in Erinnerung an die Besichtigung der Jury: „Wir dachten damals schon: Es ist richtig cool in Kirchheim.“ Ziel sei es, eine „Perle“ aus dem Ort zu machen.