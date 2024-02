Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nachdem Tiara da Trindade im Mai als Siegerin des Schönheitswettbewerbs „Queen of the World“ Germany hervorging, ist sie sehr gut beschäftigt. Die Carlsbergerin hat die Arbeitszeit in ihrem Job halbieren müssen. Mittlerweile trägt sie auch noch den Titel „Miss Tourism“ Germany.

Tiara da Trindade strahlt. „Das war alles der absolute Wahnsinn“, schwärmt sie nach ihrer Rückkehr aus Malaysia, wo sie sehr viel Aufregendes erlebt hat. Die