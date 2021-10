Die Jahreshauptversammlung der Siedlergemeinschaft Samstag ist besucht gewesen. Es gab nicht nur einen Rückblick auf die Jahre 2019 und 2020, sondern auch einen Ausblick darauf, wie es künftig weitergehen soll.

Vorsitzender Gerhard Laubersheimer ging in seinem Geschäftsbericht auf diverse Aktionen des Vereins ein und hob die Prunksitzungen 2020 als letzte Großveranstaltungen vor der Pandemie hervor. Leider hätten die Siedlerfasnachter ein Vorhaben, nämlich künftig ein Kinderfasching zu veranstalten, nicht abschließend behandeln und realisieren können. „Darüber wird unser Fasnachtsausschuss aber schnellstens beraten“, versicherte Laubersheimer.

Er wies auf die Zukunftsperspektiven des Vereins hin, der derzeit knapp 170 Mitglieder hat, und hob insbesondere die Saison 2022/23 hervor. In der begeht die Fasnachtsabteilung das klassische Jubiläum „6 x 11 Jahre Siedlerfasnacht in Grünstadt“. „Das wird natürlich gefeiert und ich hoffe, dass bis dahin wieder alles erlaubt ist“, sagte Laubersheimer.

Saisoneröffnung mit Bratwurst geplant

Bürgermeister Klaus Wagner, Ehrenelferrat der Siedler, erklärte, dass die Siedlergemeinschaft für ihn ein bedeutender Kulturträger in Grünstadt ist, der mit seinen Veranstaltungen weit über die Region hinaus bekannt sei. Bei Stammtischen und sonstigen gemeinsamen Aktionen fühle er sich immer wohl.

Elferratspräsident Manuel Walther hielt einen Vortrag über eine „kleine Saisoneröffnung mit Bratwurst- und Getränkestand am Schillerplatz“. Die soll am Samstag, 13. November, von 10 bis 14 Uhr stattfinden. Klein sollen auch Fasnachtsaktionen am 25. und 26. Februar 2022 im Weinstraßencenter verlaufen. Walther: „Da planen wir zwei Tanzveranstaltungen mit närrischem Programm, das von eigenen Kräften – also Büttenredner, Ranzengarde, Hexen und so weiter – gestaltet wird.“

Schauspieler drängen zurück auf die Bühne

Theater-Chef Jürgen Müller ließ erkennen, dass seine Schauspieler schnellstens mit einer neuen Komödie die Babberlababb-Bühne betreten wollen. Ob in der Zehntscheune in Sausenheim oder im Weinstraßencenter, könne er aufgrund der derzeit herrschenden Corona-Hygienemaßnahmen allerdings jetzt noch nicht genau sagen.

Für die Organisation der allmonatlichen Stammtische für passive und aktive Mitglieder der Siedlergemeinschaft ist Vorstandsbeisitzer Reinhard Hinkel verantwortlich, der über das Problem berichtete, dass es derzeit nicht allzu viele Gaststätten in Grünstadt gebe. So sei der nächste Stammtisch am Mittwoch, 10. November, 19 Uhr, im Restaurant Irodion vorgesehen.

Die Geehrten

Ehrennadeln in Bronze (15-jährige Treue und/oder Vorstandsarbeit): Elke Mian, Rainer Müller und Heinz Schößler; in Silber (25 Jahre und/oder Vorstandsarbeit): Helfried Brückmann, Ute Kleindienst und Michael Wilhelm; in Gold (40 Jahre und/oder Vorstandsarbeit): Rita Helfrich, Reinhard Hinkel, Gerd Walther und Manuel Walther.