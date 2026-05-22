Bei der Jahreshauptversammlung der Siedlergemeinschaft ist der Vorsitzende Michael Wilhelm im Amt bestätigt worden. Er blickte auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück.

Knapp 60 Mitglieder waren der Einladung zu der Versammlung im Weingut Schenk-Siebert gefolgt, wo Michael Wilhelm und die Abteilungsleiter für Fasnacht und Theater laut Mitteilung eine Bilanz zu den zahlreichen Veranstaltungen im vergangenen Jahr zogen. Wie der Vorsitzende erklärte, zählt die Siedlergemeinschaft nach einem Zuwachs nun 216 Mitglieder. Manu Walter berichtete von einer gelungenen Fasnachtskampagne und verwies insbesondere auf die Prunksitzungen und die Straßenfasnacht 2026. Jürgen Müller blickte auf eine eingeschränkte Saison des „Babberlababb-Theaters“ zurück, da nur wenige Schauspielerinnen und Schauspieler zur Verfügung standen.

Die Neuwahlen der Vorstandschaft für die Jahre 2026 bis 2029 seien harmonisch verlaufen, heißt es in der Mitteilung weiter. Neu ist die Besetzung von zwei gleichberechtigten Stellvertretern des im Amt bestätigten Vorsitzenden Wilhelm: Michael Feuerbach mit dem Schwerpunkt Fasnacht und Theater und Sigfried Doll mit dem Schwerpunkt Veranstaltungen und Geselligkeit. Zur neuen Kassenwartin wurde Marina Feuerbach gewählt und auch in den Reihen der Beisitzer gibt es einige Neuzugänge. Bürgermeister Mimmo Scarmato (CDU), selbst Siedler-Mitglied, erklärte in seinem Grußwort, der Verein sei eine wichtige Institution in Grünstadt, mit der man „so richtig Spaß haben kann“.

Vorstand

Vorsitzender: Michael Wilhelm; stellvertretende Vorsitzende: Michael Feuerbach und Sigfried Doll; Kassenwartin: Marina Feuerbach; Schriftführerin: Nina Schneider; Beisitzer: Heinz Schössler, Richard Born, Helfried Brückmann, Michael Triebel, Michael Stanek, Jenny Bergmann und Saskia Scherff.