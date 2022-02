Die Siedlergemeinschaft gibt ihre Geschichte in der Kurzfassung „66 Jahre Siedlerfasnacht in Grünstadt“ als Faltblatt heraus. Diese Info („Das ist in dieser fasnachtsarmen Zeit wenigstens etwas“, so Walther und Müller übereinstimmend) erhielten alle Aktiven, Gruppen und Mitwirkenden der Siedler-Prunksitzungen, die Siedler-Elferräte und Mitglieder des Vereinsvorstandes, die Präsidialen des Karnevalverbandes, die Stadtverwaltung und das Wirtschaftsforum. Nicht zuletzt, um frühzeitig über das Jubiläum im kommenden Jahr informiert zu sein. Walther: „Man kommt ja nicht mehr zusammen, sieht sich kaum und kann leider nicht so kommunizieren, wie man das im Vereinsleben kennt.“

Jubiläum noch unklar

Ob und falls ein kleiner Festakt deshalb 2023 stattfindet, ist ebenso unklar wie alle übrigen geplanten närrischen Veranstaltungen. Walther: „Wir hoffen, dass wir mit unseren Freunden der benachbarten Karnevalvereine und den Hexenorganisationen gemeinsam die Fasnachtssaison im Leiningerland 2022/23 am Samstag, 12. November, in der Stadtmitte wie im November 2019 eröffnen können und wieder eine geordnete Schlüsselübergabe im Januar 2023 erleben.“ Vorsorglich wurden die Siedler-Prunksitzungen am 4., 5., 10. und 11. Februar nächsten Jahres im Weinstraßencenter terminiert und der Stadt mitgeteilt. Walther: „Wie schon erwähnt ist das alles nur ein Hoffen. Wie es kommt und ob wir alles so wie geplant realisieren können, steht in den Sternen.“ Und Vizepräsident Müller ergänzt: „Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.“lau