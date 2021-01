An den vergangenen (Feier)-Tagen und bis zum Sonntag hat das Kreis-Gesundheitsamt in Kirchheimbolanden 31 neue SARS-CoV-2-Infektionen registriert. Seit am 11. März 2020 der erste Infektionsfall im Donnersbergkreis bekannt wurde, ist die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen somit auf 1109 angestiegen. Von den Betroffenen gelten 938 Menschen als genesen. Gegenwärtig müssen 17 Covid-19-Patienten im Krankenhaus behandelt werden, davon vier auf der Intensivstation. In der Verbandsgemeinde Eisenberg gibt es aktuell 15 Infizierte, in der VG Göllheim 31. Im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion ist es bislang zu 23 Todesfällen im Kreis gekommen. Die Sieben-Tage-Inzidenz hat sich zuletzt stetig reduziert. Der aktuelle Wert liegt bei 75,7. Auf 100.000 Einwohner bezogen gibt es im Donnersbergkreis 1472 Infizierte. In Rheinland-Pfalz sind es im Vergleich dazu 1809 Fälle und bundesweit 2120 Fälle.