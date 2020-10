Ungewöhnlich viele Betrugsfälle und -versuche sind am Montag bei der Polizeiinspektion Grünstadt angezeigt worden. Die Geschädigte kamen aus verschiedenen Orten im Leiningerland. Laut Polizeibericht meldete sich zunächst eine 44-Jährige aus Dirmstein, die über Facebook einen Thermomix gekauft und 400 Euro angezahlt hatte, aber die Ware nie erhielt. Eine 59-Jährige aus Grünstadt bemerkte beim Zurücksetzen eines Passworts, dass ohne ihr Zutun ein fremdes Programm installiert wurde – kurz danach stürzte das System ab. Ein 46-jähriger Grünstadter erhielt Post von einem Inkasso-Unternehmen, in dem er zur Zahlung von 396 Euro an PayPal aufgefordert wurde – die beschriebene Dienstleistung hatte er jedoch nie in Anspruch genommen. Ein 66-Jähriger aus Grünstadt sollte eine Zahlung an ein Unternehmen entrichten, mit dem er zuvor nie zu tun hatte. Eine 35-jährige Altleiningerin erhielt die Nintendo-Spiele, die sie für 150 Euro beim Online-Marktplatz Shpock erworben hatte nicht – sie wurden offenbar mehrfach verkauft. Eine 80-Jährige aus Hettenleidelheim wurde von einem falschen Polizisten angerufen, der sie über einen Einbruch in ihrer Gegend aufklären wollte, durchschaute die Sache aber und legte auf. Und ein 50-jähiger Grünstadter hatte bei Amazon ein Rudergerät für 453 Euro bestellt, saß dabei aber einem Fake-Shop auf und erhielt die Ware nicht.