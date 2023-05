Neue Sicherheitsbestimmungen machen das Ausrichten von Veranstaltungen schwieriger. Das sorgt immer wieder für Unmut, so auch zuletzt im Eisenberger Verbandsgemeinderat. Die Verwaltung hat das Thema jetzt noch einmal im Rat angeschnitten.

Nach der heftigen Kritik Detlef Osterhelds (FWG) in der vorangegangenen Sitzung des Verbandsgemeinderates an der Vorgehensweise der Verwaltung bei Veranstaltungen und Festen umriss Diana Philippi vom VG-Ordnungsamt in der jüngsten Ratssitzung den dafür vorgeschriebenen rechtlichen Rahmen. Prinzipiell sei für alle Großveranstaltungen ein Sicherheitskonzept erforderlich. Aber auch kleinere Veranstaltungen, wie beispielsweise Vereinsfeste müssten von der Ordnungsbehörde „unter die Lupe“ genommen werden, führte die Mitarbeiterin aus.

Hilfestellung soll dabei ein Fragebogen geben, der vorab von den Veranstaltern auszufüllen sei. Und mit diesem ausgefüllten Fragebogen, mit dem der Veranstalter die Verwaltung kontaktiert, würden bestimmte Aspekte bereits im Vorfeld der Veranstaltung geklärt, so Philippi. Bei wiederkehrenden Veranstaltungen und Festen seien dann die erforderlichen Fakten bereits bekannt. Deshalb müsse auch nicht erneut ein Fragebogen ausgefüllt und abgegeben werden.

Philippi wies auch darauf hin, dass in der Vergangenheit bestimmte Angaben, wie zum Beispiel der Bereich Brandschutz nicht erhoben worden seien. Osterheld hatte im Zuge seiner kritischen Anmerkungen appelliert, die neuen Bestimmungen bei Vereinsveranstaltungen pragmatisch zu handhaben. Statt unnötiger Auflagen sollte die Verwaltung den Vereinen als Partner „konstruktiv und hilfreich beistehen und vorhandene Handlungsspielräume entsprechend nutzen“, forderte Osterheld. Dieser Forderung wurde in der aktuellen Sitzung entsprochen. Und Bürgermeister Bernd Frey (SPD) stellte dazu fest: „Wir (die Verwaltung, Anm.d.Red) machen keine Probleme, wir versuchen die Probleme zu lösen.“