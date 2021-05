Die Obrigheimer Kerwe, die normalerweise am ersten Augustwochenende stattfindet, fällt dieses Jahr coronabedingt aus. Dafür plant die Sportgemeinschaft Unteres Eistal ein Sommerfest am Sportplatz – und muss einiges bedenken, damit das klappen kann.

Die Feier der Sportgemeinschaft wird von deren Festausschuss minutiös geplant und hat im Vorfeld schon einiges an Nachforschungen erfordert. Jetzt aber ist Udo Weber, der Veranstaltungsvorstand des Vereins, sicher, dass es klappen wird – und zwar unter Berücksichtigung aller gesetzlichen Vorgaben. Gaby Sprengel hat mit ihm darüber gesprochen, wie es dazu kommt, dass die SG in diesen eher schwierigen Zeiten ein doch relativ großes Fest ausrichten will.

Herr Weber, was hat Sie dazu bewogen, trotz der Corona-Krise ein zweitägiges Fest auf die Beine zu stellen?

Wie bei den meisten Vereinen sind auch bei uns die Einnahmen fast komplett eingebrochen. Als ich vor zwei Wochen durch Bad Dürkheim gefahren bin, war ich überrascht, dass dort wieder Veranstaltungen in Weingütern stattfinden. Als Veranstaltungsvorstand bei der SG Unteres Eistal überlegte ich mit dem Festausschuss, ob und wie man auch bei uns ein Fest unter den gesetzlichen Bedingungen durchführen kann. So kam das zustande – zumal am ersten Augustwochenende normalerweise die Kerwe und der Kunst- und Bauernmarkt wären. Beides ist derzeit nicht möglich.

Wie bereiten Sie sich auf das Sommerfest vor und wer hat grünes Licht dafür gegeben?

Wir habe uns mit einem Veranstalter in Bad Dürkheim dessen angeschaut. Die können wir auch am Obrigheimer Sportplatz umsetzen. Wir haben das Ganze dann mit den verantwortlichen Mitarbeitern der Verbandsgemeinde Leiningerland abgesprochen. Im Übrigen konnten wir bei unseren Besuchen ähnlicher Veranstaltungen auch erfreut feststellen, dass sich die Gäste an die Vorgaben halten.

Was müssen Sie und das Helferteam beachten? Was die Gäste?

An erster Stelle steht natürlich die Gesundheit der Gäste und der Helfer. Alle gesetzlichen Bestimmungen wie Gästeregistrierung mit Adressenangabe, Einbahnregelungen, Desinfektionsstellen, Maskenpflicht beim Gang zum Tisch und zur Toilette oder die Abstandsregeln, müssen bei der Bewirtung – wir machen das mit Selbstbedienung – eingehalten werden. Eine Schutzscheibe trennt Helfer und Gäste bei der Essensausgabe. Alle Tische werden desinfiziert, Tanzen ist verboten. Wer seine Maske vergessen hat, kann am Eingang eine erwerben. All diese Maßnahmen werden wir zusätzlich noch mal vor der Veranstaltung vom Ordnungsamt prüfen lassen. Nach aktuellem Stand sind 350 Personen auf dem Festplatz am Sportplatz zugelassen, maximal zehn Leute dürfen zusammen an einem Tisch sitzen.

Wie wollen Sie die Anzahl der Gäste kontrollieren?

Ich habe 350 Chips in einem Glasbehälter. Jeder Gast bekommt beim Einlass einen Chip. Die sind alle desinfiziert. Verlässt ein Gast das Festgelände wieder, gibt er seinen Chip ab. Der wird entsorgt und ein neuer frischer Chip kommt ins Glas. So kann ich die Anzahl der jeweils anwesenden Personen feststellen.

Viele befürchten in der Urlaubszeit oder danach eine zweite Corona-Welle. Was machen Sie, wenn es gerade um diese Zeit passiert?

Sollte – was wir alle nicht hoffen – eine zweite Welle ausbrechen, werden wir natürlich nach Rücksprache mit den Behörden sofort auf deren Empfehlung unser Fest absagen – im Zweifel auch kurzfristig.

Das Programm

Das „Ein-Mann-Orchester“ Kalli Koppold aus dem Donnersbergkreis ist am Samstag, 1. August, 19 Uhr, vor Ort.

Das Trio Ohne End aus Rheinhessen tritt am Sonntag, 2. August, 11 Uhr, zum Frühschoppen bei Weißwurst und Bier aus dem Steinkrug auf. Die Musiker sammeln Spenden für das Kinderhospiz Bärenherz in Wiesbaden.