Durchwachsene Bilanz in der ersten Kreispokalrunde für Teams aus unserer Region: Von den sechs Mannschaften aus dem Leininger Land sind am Dienstag drei Mannschaften (VfR Grünstadt II, SG Leiningerland und SG Eisbachtal) weiter gekommen und drei (TSV Bockenheim, TSV Carlsberg und TuS Sausenheim) ausgeschieden.

Im ersten Pflichtspieltag nach der Corona-Pause war naturgemäß noch viel Sand im spielerischen Getriebe aller Teams. Trotzdem ist dem B-Ligisten SG Leiningerland mit einem knappen 3:2-Sieg beim TSV Carlsberg die Revanche für das letztjährige Pokalaus beim C-Ligisten gelungen. Den entscheidenden Treffer für die Gäste markierte Christoph Heil erst sieben Minuten vor Spielende. Carlsbergs Spielertrainer Kevin Emig hatte seine Farben in der 27. Minute mit 1:0 in Führung gebracht und in der 77. Minute zum 2:2 ausgeglichen. Die weiteren Tore der SG erzielten in dem umkämpften, aber mit nur drei Gelben Karten äußerst fairen Derby William Linville (30.) und Manuel Herbst (72.).

Im zweiten Derby des Tages behielt der Alzey-Wormser B-Ligist SG Eisbachtal auf dem Obrigheimer Rasenplatz gegen den Rhein-Pfalz-B-Ligisten TSV Bockenheim die Oberhand – allerdings erst in der Verlängerung. In der regulären Spielzeit sah es für die Bockenheimer nach dem frühen 0:1 durch Michael Ziegler einige Zeit lange Zeit noch recht gut aus – bis Fabian Frank in der 52. Minute der verdiente Ausgleich geglückt ist. Die beiden entscheidenden Treffer zum 3:1-Endstand fielen in der Verlängerung durch Marcel Heppert (105.) und Patrick Schnell (114.).

Eine überraschend klare 1:5-Niederlage musste der neue A-Ligist TuS Sausenheim beim B-Ligisten SV Südwest Ludwigshafen II hinnehmen; nur Ergebniskorrektur hatte da das späte Tor von Moritz Botzner.

In einem dramatischen Match – 3:3 nach 90 Minuten und 4:4 nach der Verlängerung – brauchte der VfR Grünstadt II beim SV Weisenheim/Sand II das Elfmeterschießen für die nächste Runde. Getroffen hatten jeweils zwei Mal Tobias Fath und Timo Siegmeier.