In der Fußball B-Klasse Rhein-Pfalz Nord ist das Meisterschafts- und Aufstiegsrennen ganz eng. Vier Teams kämpfen um die Plätze eins und zwei. Darunter die SG Hettenleidelheim/Wattenheim und der MTSV Beindersheim. Beide Teams sollten am Sonntag aufeinandertreffen. Für einen der beiden ist quasi die letzte Chance. Wo die Partie stattfindet , war am Freitag noch unklar.

Spitzenreiter in der B-Klasse ist aktuell der ASV Mörsch, der bislang 54 Punkte gesammelt hat. Die SG Hettenleidelheim/Wattenheim liegt mit 52 Zählern nur knapp hinter dem Primus. Auch