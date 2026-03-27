Die Umfrage von Vinissima zeigt: Sexismus ist auch in der Weinbranche ein Thema. Das ist wenig überraschend. Warum jeder Verantwortung hat.

Niemand, der sich mit der Umfrage von Vinissima beschäftigt, wird bei den Ergebnissen überrascht sein: Es war erwartbar, dass auch die Weinbranche nicht vom Sexismus verschont bleibt und es zu schlimmen Situationen gegenüber Frauen kommt. Keine Branche ist frei davon, so ehrlich müssen wir sein. Die große Frage, die sich aber stellt: Wie geht die jeweilige Branche damit um? Wie öffentlich wird das Thema gemacht, welche Konsequenzen haben Vorfälle? Dass es zehn Jahre nach dem Hollywood-Aufschrei Me Too eine Umfrage gibt, ist schon mal ein wichtiger, erster Schritt. Ihm sollten aber weitere folgen. Und wieder stellt sich die Frage nach der Verantwortung, wie immer bei diesem Thema. Natürlich wäre eine Anlaufstelle sinnvoll, denn die zu haben und zu kennen, hilft Frauen im Fall der Fälle, sich unkompliziert Hilfe zu suchen. Gleichzeitig muss Sexismus viel stärker besprochen werden. Wenn Winzerinnen sich bedeckt halten, weil das Thema unangenehm ist und sie immer noch in der Minderheit sind, sich ihres Erfolgs wegen also dem System anpassen, läuft etwas falsch. Deshalb hat jeder Verantwortung: Betroffene müssen einerseits den Mut haben, über Vorfälle zu sprechen, sich zu vernetzen und zu unterstützen. Andererseits reicht es nicht, wenn Männer keine Täter werden – sie müssen ebenfalls aufmerksam sein, dem Thema Raum geben und Frauen den Rücken stärken. Bestenfalls geht es am Ende auch in der Weinbranche nur noch um ein gutes Produkt, egal, wer es produziert hat oder präsentiert. Mensch statt Frau oder Mann, das wäre doch was.