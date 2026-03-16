Ein Unbekannter hat in Eisenberg zwischen Donnerstagnachmittag und Samstagvormittag an einem geparkten Auto zwei Sensoren gestohlen. Der graue VW Touareg mit KIB-Kennzeichen stand laut Polizei in der Dr.-Kurt-Schumacher-Straße, als der Täter die Teile ausbaute und unerkannt flüchtete. Der Sachschaden beträgt rund 2500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Kirchheimbolanden unter 06352 9110 oder per E-Mail an PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de entgegen.