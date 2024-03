Eine Seniorin ist am Donnerstag am Marktplatz in Eisenberg angefahren worden. Der Fahrer ist flüchtig. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Der Unfall trug sich in der Kerzenheimer Straße zu: Eine 79-jährige Frau ist am Donnerstag in der Kerzenheimer Straße in Eisenberg angefahren worden. Nach Angaben der Polizei wollte sie gegen 12.15 Uhr am Marktplatz in Höhe der dortigen Apotheke die Straße überqueren. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein unbekannter Autofahrer die Kerzenheimer Straße aus Richtung Hauptstraße kommend, in Fahrtrichtung Kerzenheim. Der Pkw stieß mit der Fußgängerin zusammen, die dadurch stürzte und sich Verletzungen zuzog. Der unfallbeteiligte Fahrer fuhr weiter, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern und den Pflichten als unfallbeteiligte Person nachzukommen. Die 79-Jährige musste zur weiteren Behandlung mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr besteht nach Angaben der Polizei nicht, die Frau habe aber nach dem Sturz nicht aufstehen können. Über die Schwere der Verletzungen ist aktuell nichts bekannt.

Die Polizei Kirchheimbolanden hat die Ermittlungen nun aufgenommen. Noch ist etwa nicht ganz klar, wie der Autofahrer die Fußgängerin genau getroffen hat und ob er den Zusammenstoß bemerkt hat oder nicht.

Unfallflucht ist ein Thema, das die Polizei Kirchheimbolanden immer wieder beschäftigt. „Unfallflucht ist ein Phänomen, das von vielen leicht als Bagatelldelikt angesehen wird, wir reden da vom klassischen Parkrempler, dem Kratzer im Lack. Wenn aber Personen dabei zu Schaden kommen, ist das nochmal eine ganz andere Nummer“, so ein Sprecher der Polizei gestern auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Wenn es zu einem großen Materialschaden und/oder Personenschaden gekommen ist, drohen dem Unfallflüchtigen Führerscheinentzug, eine Geldbuße (die sich nach dem Verdienst richtet) und möglicherweise sogar eine Freiheitsstrafe.

Von 2022 auf 2023 verzeichnete die Polizei Kirchheimbolanden in Sachen Unfallflucht eine Steigerung von 5,8 Prozent. In der Regel zählt die Polizei rund 220 Unfallfluchten pro Jahr, ein Wert, der zuletzt recht stabil sei.

Hinweise

Personen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere Hinweise zu dem beteiligten Pkw und dem Fahrer machen können, sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, Telefon 06352 9110, melden.