Die Wahl des Seniorenbeirats in Grünstadt findet am kommenden Donnerstag, 10. Oktober, ab 16.30 Uhr im Weinstraßencenter statt. Darüber informiert der amtierende Seniorenbeirat in einer Pressemitteilung. Wählen dürfen alle Bürger ab dem 60. Lebensjahr, die in Grünstadt, Sausenheim oder Asselheim leben. Ziel des Seniorenbeirats ist nach eigenen Angaben, unter anderem Ansprechpartner für die älteren Mitbürger zu sein, sie bei Anliegen zu unterstützen, sich für sie bei Rat und Verwaltung mit Vorschlägen und Ideen einzusetzen sowie darüber hinaus Aktivitäten für die Senioren vor Ort anzubieten. Dazu zählen neben Computertreff und Notfallmappe diverse Veranstaltungen, Pannenhilfekurse, Fahrsicherheitstrainings sowie Vorträge.

Kontakt

Für Fragen rund um die Wahl steht der Vorsitzende des amtierenden Seniorenbeirats, Friedrich Schindler, zur Verfügung unter Telefon 06359 6900 oder per E-Mail unter friedelschindler@aol.com.