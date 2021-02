Die Bewohner des Seniorenheims Rosengarten sind mittlerweile wieder in ihr Haus zurückgekehrt. 74 Senioren wurden nach einem Brand im Oktober nach Lauterecken (Kreis Kusel) verlegt, vier ins rheinhessische Flörsheim-Dalsheim. Eigentlich sollten sie vor Weihnachten wieder zurückkommen. Doch dann machte Corona diese Pläne zunichte.

Die Obrigheimer Senioren haben in den vergangenen Monaten einiges mitgemacht: Dem Brand im Oktober folgte der vorübergehende Auszug aus ihrem Heim. Im Dezember gab es dann einen Corona-Ausbruch im Pro-Seniore-Heim in Lauterecken, in dem 74 Obrigheimer übergangsweise untergebracht waren. 56 Senioren sind nun am 25. Januar wieder in den Rosengarten zurückgekehrt, alle bereits zweimal gegen das Coronavirus geimpft. 14 Menschen sind in den vergangenen Monaten verstorben, informiert Peter Müller, Sprecher der Pro-Seniore-Einrichtungen.

Nicht alle Bewohner seien im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben, sondern auch wegen anderer Erkrankungen oder wegen ihres hohen Alters. Vier Bewohner sind in andere Heime in der Nähe umgezogen, weil den Angehörigen die Fahrt ins 70 Kilometer entfernte Kuseler Land zu weit war, berichtet Müller. Diese Bewohner wollten aber wieder nach Obrigheim zurückkehren.

Das Heim nehme jetzt nach und nach neue Bewohner auf, sagt Müller. Diese müssten einen negativen Corona-Test vorlegen. Er geht davon aus, dass das Haus bis zum Sommer wieder vollbelegt ist.