Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dieses Verbrechen hat Grünstadt verunsichert: Am Aschermittwoch-Nachmittag überfiel jemand auf offener Straße ein Rentner-Paar, der Ehemann musste hinterher verletzt ins Krankenhaus. Nun hat die Polizei Verdächtige identifiziert.

Was ist am Aschermittwoch genau passiert?

Der Fasnachtstrubel war vorbei, doch am späten Aschermittwoch-Nachmittag zeigte die Polizei in Grünstadt