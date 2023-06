Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Senioren-Fußballer der SG Unterhaardt haben seit Kurzem etwas geschaffen, das nur wenige Vereine in Rheinland-Pfalz vorweisen können: eine Mannschaft, die nur aus Spielern besteht, die das 60. Lebensjahr erreicht haben oder im laufenden Kalenderjahr erreichen werden. Die neu ins Leben gerufene Ü60-Truppe hat ihr erstes Testspiel bestritten und geht am Samstag bei den Südwestmeisterschaften im westpfälzischen Rodenbach an den Start.

„Ich hatte das schon so lange vor und jetzt freut es mich, dass es endlich geklappt hat“, erzählt Michael Kohl vom TuS Sausenheim. Er hat die Initiative ergriffen und die Ü60-Mannschaft