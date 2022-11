Auf der Bundesstraße 47 ist es am Donnerstagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach Mitteilung der Polizei sind gegen 13 Uhr an der Einmündung zur Landstraße 453 in Richtung Tiefenthal zwei Fahrzeuge kollidiert. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Ein 82-jähriger Peugeot-Fahrer aus dem Leiningerland befuhr die L 453 von Tiefenthal kommend gen Hettenleidelheim. Ein 37 Jahre alter Audi-Fahrer aus Kaiserslautern war zeitgleich auf der B 47 in Richtung Eisenberg unterwegs. Als er auf Höhe der Einmündung war, bog der Senior von der L 453 nach links ab und missachtete dabei die Vorfahrt des Audi. Der 82-Jährige stieß hierbei frontal gegen die rechte Fahrzeugfront des Audi, welcher durch den Zusammenprall nach links in den Straßengraben abkam. Sowohl der 82-Jährige als auch der 37-Jährige wurden hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden, welcher auf insgesamt 15.000 Euro geschätzt wird. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war auch die Feuerwehr Hettenleidelheim vor Ort. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn im Einmündungsbereich für circa 90 Minuten komplett gesperrt werden und es bildete sich ein langer Stau.rhp/abf