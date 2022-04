Wenn man so will, ist es ein Glück, dass die Kreisstraße zwischen Ramsen und Hettenleidelheim derzeit ohnehin gesperrt ist: Der Schneefall am Wochenende hat auch dort einige Bäume umknicken lassen. Sie mussten am Montag entfernt werden, bevor die Bauarbeiter weitermachen konnten.

Die Kosten für die „reinen Straßenbauarbeiten“ zur Sanierung der Kreisstraße zwischen Ramsen und Hettenleidelheim werden deutlich niedriger als ursprünglich geplant, informierte auf Nachfrage die Pressestelle des Landesbetriebs Mobilität (LBM), der das Projekt betreut. Sie sinken von 1,1 Millionen auf 870.000 Euro. Dieser erstaunliche Rückgang der Aufwendungen zur Erneuerung des 2,2 Kilometer lange Straßenstücks zwischen Einmündung Pfaffenhecke und der Kreisgrenze ist in Zeiten ständig steigender Preise nicht einem Wunder zu verdanken, sondern einer Änderung im Konzept.

Im vergangenen Frühjahr, als die Kostenschätzung gemacht wurde, sah die Planung noch vor, dass auch der Unterbau der Straße ersetzt werden muss. Mittlerweile wird lediglich ein Hocheinbau gemacht, bei dem die neuen Asphaltschichten auf die vorhandene Straßenbefestigung kommt. Bohrungen mit Probeentnahmen im vergangenen Sommer hätten gezeigt, dass der Unterbau noch tragfähig ist, informierte Michael Kühn, Teamleiter Kreisstraßenbau beim LBM Worms. Es sei ein bewährtes Verfahren, reduziere nicht nur Kosten, sondern sei auch umwelttechnisch von Vorteil, da kein Material ausgebaut und aufbereitet werden müsse. Erfreulich sei auch, dass das jetzt beauftragte Unternehmen im Vergleich zu den anderen Bewerbern ein relativ günstiges Angebot gemacht habe. Von Vorteil sei dabei wohl gewesen, dass die Firma gerade Aufträge in der Nähe hatte, auf der Autobahn 63 und an der Landesstraße 401.

Seitenstreifen werden breiter

Als erste Maßnahme werden jetzt die Seitenstreifen verbreitert und die Bordsteine gesetzt, informierte Kühn weiter. Wo es gehe, werde zudem die Straße um 20 bis 30 Zentimeter breiter gemacht. Ob die Verringerung der Kosten für den „reinen Straßenbau“ auch dazu führt, dass die Maßnahme insgesamt billiger wird, könne man noch nicht sagen: Bislang ging die Kostenschätzung bei Vollausbau von 2,2 Millionen Euro aus, wobei der Landeszuschuss für die Sanierung mit 1,78 Millionen angesetzt ist. Kühn gibt zu bedenken, dass zum Beispiel die Preise für die Leitplanken seit vergangenem Jahr um 70 Prozent gestiegen seien. Nachdem für diesen Teil der Maßnahme sowie für die Arbeiten zur Markierung der Strecke und der Ausschilderung die Aufträge noch nicht vergeben seien, ständen diese Kosten bislang nicht fest.

Drei Monate Bauzeit

Start der Arbeiten war Mitte März. Noch lägen die Arbeiten im Zeitplan, sagt Kühn, so dass Hoffnung bestehe, dass die vorgesehene Bauzeit von rund drei Monaten eingehalten werden könne. Mitte Juni, so der Plan, soll die Strecke wieder freigegeben werden. Die K74 führt von Ramsen nach Hettenleidelheim und wird an der Kreisgrenze zur K35. Die Umleitung erfolgt von Ramsen über die L395 bei Eisenberg und die B47 nach Hettenleidelheim – und wieder zurück. Das Sonnenhof Atrium Senioren- und Pflegeheim ist nur noch über Hettenleidelheim erreichbar. Das Wohngebiet Ochsenbusch zwischen Ramsen, Hettenleidelheim und Eisenberg kann nicht mehr über die Kreisstraße angefahren werden. Die Anfahrt erfolgt stattdessen über die L395 zwischen Eisenberg und Ramsen. Der Barbarossa-Radweg ist über die L395 umgeleitet.