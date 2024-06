69 neu errichtete oder umgestaltete Gebäude können beim Tag der Architektur in Rheinland-Pfalz angeschaut werden, im Leiningerland sind zwei Anwesen ausnahmesweise allgemein zugänglich. Das eine: der Probsthof in Kindenheim (Hauptstaße 77; Samstag, 14 bis 18 Uhr; Sonntag, 11 bis 18 Uhr). Er stammt aus dem neunten Jahrhundert, unter Leitung des Frankenthaler Architekten Frank Wolf ist dort eine denkmalgeschützte Scheune in ein sogenanntes Effizienzhaus 70 umgewandelt worden. Historische Elemente wurden erhalten und mit modernen Teilen kombiniert. Außerdem öffnet in Altleiningen ein neues Ferienappartementhaus (Burgstraße 14; Samstag, 14 bis 20 Uhr; Sonntag, 11 bis 15 Uhr) in spektakulärer Steilhang-Lage. Die RHEINPFALZ war schon jetzt zu Besuch. Exklusive Vorab-Einblicke gibt’s im ausführlichen Artikel.