Bis spät als nie – das mag sich ein Autofahrer gedacht haben, der am Mittwoch gegen 12.15 Uhr beim Einparken auf dem Globus-Parkplatz gegen einen dunklen Pick-up gefahren ist. Zunächst fuhr er einfach weiter, später zeigte er sich aber selbst bei der Polizei an. Ob ein Schaden am Pick-up entstanden ist, ist bisher unbekannt. Ebenso das Kennzeichen des Pick-ups. Der Unfallverursacher hat es sich nicht gemerkt. Die Polizei Grünstadt sucht Unfallzeugen, Telefon 06359 93120