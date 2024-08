Im Grünstadter Westring soll an diesem Freitag aufgegraben werden, denn Anlieger sind seit Wochen ohne Festnetz-Telefon und Internet. Harald Brenneisen und Barbara Hornickel berichten: Ihr Anschluss ist seit Anfang Juni tot. Bei der Telekom erhielten sie zunächst die Auskunft, dass die Störung wohl bis 23. Juli behoben wäre. Mittlerweile sei ihnen und Nachbarn signalisiert worden, dass es bis Ende August dauern werde. Der RHEINPFALZ erläutert Ein Telekom-Sprecher: „Uns wurde eine Störung aufgrund einer Kabelbeschädigung gemeldet. Diese Störung ist bereits seit Juni behoben. Bei Messungen haben wir jedoch eine weitere Fehlerstelle im Kabel festgestellt.“

