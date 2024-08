Im Grünstadter Westring soll an diesem Freitag aufgegraben werden, denn Anlieger sind seit Monaten ohne Festnetz-Telefon und Internet. Warum das alles so lange dauert und was die Telekom ihren Kunden in solchen Fällen als Ersatz bietet: Ein Firmensprecher nimmt Stellung.

Harald Brenneisen und Barbara Hornickel sind ratlos. „Anfang Juni ist unser Festnetz-Telefon ausgefallen und gleichzeitig das Internet“, beklagen die beiden 77-jährigen Grünstadter,