Flüge wie in einer Flugschule ermöglicht der Luftfahrtverein Grünstadt Interessierten bei einem Nachwuchswochenende am 29. April/1. Mai.

„Der Fluglehrer sitzt hinter dem Anfänger und hat die gleiche Steuerung wie der Flugschüler“, erklärt Nils Brand, zweiter Vorsitzender des Vereins. In der Luft dürfe der Schüler auch selbst mal eine Kurve fliegen. Um Starts und Landungen durchführen zu können, brauche man mehr Erfahrung. Viele würden ein Wow-Erlebnis erfahren, wenn sie in der Luft selbst das Steuer übernehmen dürfen, berichtet Brand. Das sei auch für den Flug-Profi schön mitanzusehen. Sein Tipp für die Flug-Neulinge: „Macht euch komplett frei und kommt ohne Erwartungen und Angst zu uns.“ Man solle das Ganze einfach mal erleben und ausprobieren, rät er.

Der Verein plant, an dem Nachwuchswochenende je nach Wetter jedem Teilnehmer drei bis vier Flüge zu ermöglichen. Es werden 14 Teilnehmerplätze angeboten. Ausgewählt wird nach der Reihenfolge des Zahlungseingangs. Teilnehmen kann jeder ab 13 Jahren. Die Altersgrenze wurde gezogen, da Flugzeuge im Wert von 100.000 Euro bewegt würden und außerdem die Gurte eine bestimmte Größe haben, erklärt Brand. „Man braucht schon eine gewisse mentale Reife.“ Diese sei bei den meisten ab einem Alter von 13 Jahren vorhanden. Außerdem wolle er Kinder nicht enttäuscht nach Hause schicken, wenn es von der Größe her nicht passe.

Verein: kein elitärer Sport

An dem Wochenende gehe es darum, den Menschen zu zeigen, was der Verein macht, sagt Brand. Es solle mit dem Vorurteil aufgeräumt werden, dass das Segelfliegen ein elitärer Sport sei. Brand selbst ist in dem Verein tätig, seit er 14 Jahre alt ist. Früher hat er sich sein Hobby durch Nebenjobs finanziert. Damit Jugendliche die Mitgliedschaft stemmen können, zahlen sie nur 120 Euro Beitragsgebühren im Jahr, statt 240 Euro wie die Erwachsenen. Brand wünscht sich, dass die Teilnehmer sich nach dem Wochenende dazu entschließen, dem Verein beizutreten. Aber er sagt auch: „Wenn nur ein oder zwei Leute hängen bleiben, ist das schon ein Erfolg.“ Auch wenn die Teilnehmer nur glücklich nach Hause gingen, freue er sich. Wenn man sich aber dazu entscheide, dabei zu bleiben, könne man direkt durchstarten, berichtet Brand.

Das Nachwuchswochenende liegt bewusst vor der Saison, damit neue Mitglieder die Flugsaison miterleben können. Die Flugausbildung kann im Verein gemacht werden. Je nach Motivation des Schülers dauere es zwei bis drei Jahr bis zum Flugschein. Die Kosten dafür beziffert Brand mit 1000 bis 1500 Euro.

„Wir freuen uns, dass wir nach Corona wieder mit Vollgas durchstarten können“, sagt Brand. Zwei Jahre musste die Veranstaltung wegen der Pandemie pausieren. Der Flugbetrieb stand für ein knappes Jahr still. „Die Mitglieder waren nicht begeistert“, so Brand. Der 25-Jährige erklärt, dass der Verein einige Mitglieder verloren habe, was sehr schmerzhaft gewesen sei. Er beschreibt den Verein als eine Familie, die durch das gemeinsame Hobby zusammengewachsen sei. Deshalb sei es um jedes Mitglied, das gehe, sehr schade.

Aktuell hat der Verein 220 Mitglieder, 110 in der Modellfluggruppe (Grünstadter Berg) und 110 Segelflieger (Quirnheim). Insgesamt sei der Männeranteil deutlich höher, berichtet Brand. Jedoch sei in den vergangenen Jahren ein Wandel erkennbar. Auch immer mehr Frauen interessierten sich für den Segelsport.

Info

Probefliegen in Quirnheim, Asselheimer Weg, 29. April bis 1. Mai. Kosten: 89 Euro, inklusive Verpflegung. Wer zusätzlich noch einen 20-minütigen Flug im vereinseigenen Motorsegler unternehmen will, zahlt 20 Euro mehr. Es werden 14 Teilnehmerplätze angeboten. Ausgewählt wird nach der Reihenfolge des Zahlungseingangs. Alle, die nach dem 14. Zahlungseingang kommen, bekommen ihr Geld zurück. Wer in diesem Jahr nicht zum Zug kommt, wird im kommenden Jahr im voraus informiert, berichtet der zweite Vorsitzende.

Jeder Teilnehmer ist aufgrund des Flugschülerstatus automatisch auf dem gesamten Gelände versichert. Wer über das Wochenende vor Ort übernachten will, kann das machen. Auch die Vereinsmitglieder schlafen laut Brand dort.