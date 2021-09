Sechs Roller und ein Quad sind in den vergangenen Tagen in Grünstadt gestohlen worden. Bei einem Einbruch in einer Kfz-Werkstatt, der in der Zeit zwischen Samstag und Montag stattgefunden hat, sind insgesamt sechs Roller gestohlen worden. Der oder die Täter warfen eine Scheibe der Werkstatt in der Obersülzer Straße ein und gelangten so ins Innere. Am Sonntag oder am Montag wurde den Beamten der Grünstadter Inspektion zudem ein weiterer Diebstahl angezeigt– und zwar wurde von einem Parkplatz am Verladeplatz ein Quad entwendet. Die Polizei vermutet, dass das Fahrzeug zum Abtransport auf ein anderes Fahrzeug geladen wurde. Sie sucht Zeugen oder Hinweise auf den Täter. Ein Tatverdächtiger ist bereits am Dienstag in der Inspektion vernommen worden.