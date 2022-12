Am Nikolaustag hat die Polizei einige Tempokontrollen vorgenommen. Dabei haben die Beamten so manchen Raser erwischt. In der Asselheimer Weinstraße gab es zwischen 9.45 und 11.15 Uhr drei Verkehrsteilnehmer, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten. Wegen 22 Kilometer zu viel ist für Betroffene ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro fällig. Außerdem erhöht sich das Punktekonto beim Verkehrszentralregister in Flensburg um einen Punkt. Ebenfalls drei Verstöße sind im Zeitraum von 12 bis 13.30 Uhr in der Tiefenthaler Straße festgestellt worden. Der Schnellste war um 13.05 Uhr mit 73 Kilometer pro Stunde, also 23 km/h schneller als erlaubt, unterwegs. Bei diesem 36 Jahre alten Autofahrer erkannten die Beamten Auffälligkeiten, die auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung schließen lassen. Ein Vortest war nicht möglich, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde in diesem Fall eingeleitet.