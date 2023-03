Fast auf den Tag genau hat sich nach einem Jahr wieder Nachwuchs in der Erdekaut eingestellt. Die fünf Schafe haben erneut sechs putzmuntere Lämmchen zur Welt gebracht. Es handelt sich um vier weibliche und zwei männliche Tiere. Die Geburten verliefen ohne Komplikationen. Allerdings bereitet das Zwillingspaar der Rangerin Simone Wilhelm Sorgen: Das Muttertier kann die Kleinen nicht säugen, sodass die Nacht für Wilhelm bereits in aller Herrgottsfrühe vorbei ist. Noch vor der Morgendämmerung bereitet sie Nahrung für die Sorgenkinder vor und mehrmals am Tag muss mit dem Fläschchen gefüttert werden. Vater der Wallachenschafe ist auch diesmal wieder der Bock Emilio, der seit gut acht Jahren seinen Beitrag zum Nachwuchs in der Erdekaut leistet. Die jungen Tiere sind momentan mit ihren Müttern in einem speziellen Gehege im Schuppen untergebracht und finden dort auch ihre Ruhe. Mehrmals täglich haben sie Auslauf und gehen dann dicht an dicht im nahen hügeligen Gelände auf Erkundungstour. Wer sich den Tieren ungeschickt nähert, wird sehr schnell eine Abwehrhaltung erkennen: Sie stampfen mit den Füßen und wer dann noch nicht den Rückzug antritt, muss mit einer Attacke rechnen.