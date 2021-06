Nach der Öffnung der Schwimmbäder in der Region soll es auch wieder mit Schwimmkursen für Kinder losgehen. Helmut Zurowski informiert darüber, dass es im Waldschwimmbad in Eisenberg Grundkurse für Kinder ab fünf Jahren geben wird. „Sie umfassen zehn Werktage und sind auf sechs Kinder pro Kurs begrenzt“, sagt der Keep-Geschäftsführer. Die Anmeldung sei ab sofort möglich, wobei das Datum des Eingangs der Anfrage entscheide. Zudem werde es in Abstimmung mit der Pestalozzi-Grundschule auch ein Schulschwimmen für Grundschüler geben – die Tage würden noch bekanntgegeben.

Peter Schmidt, Vorsitzender der DRLG-Ortsgruppe Eisenberg, teilt mit, dass es bei der DLRG keine Schwimmkurse für Kleinkinder gibt: „Zu uns kommen die, die bereits schwimmen können. Sie erhalten eine qualifizierte weitere Ausbildung bis zum Rettungsschwimmer.“ Auch bei der Ortsgruppe Grünstadt gibt es keine Schwimmkurse für Kinder. „Als es noch das Lehrschwimmbecken im Leininger-Gymnasium gab, haben wir jahrzehntelang solche Schwimmkurse angeboten, aber seit das Cabalela besteht, hat das Bad selbst die Kurse übernommen,“ sagt Vorsitzender Andreas Grammel.

Ende Juni geht’s los

Die Schwimmkurse für Kinder sollen Ende Juni wieder beginnen. Zunächst sollen die 40 Kinder zum Zug kommen, die schon im vergangenen Winter für einen Kurs angemeldet waren und denen wegen der Bad-Schließung abgesagt werden musste, hatte Bad-Chef Klaus Wasmuth zuletzt informiert. Auch in den Sommerferien sollen Schwimmkurse im Cabalela stattfinden. Julian Hoffmann, der für die Freibäder in Altleiningen und Hettenleidelheim spricht, sagt: „Wie im Beschluss von 2018 festgelegt, wird es auch dieses Jahr kostenfreie Schwimmkurse für Kinder aus Kitas und Grundschulen in Altleiningen und Hettenleidelheim geben.“ Die Kurse würden während der Betriebszeiten der Kitas und Grundschulen stattfinden und meist von den Sportlehrern begleitet. „Die Einrichtungen können ab sofort Kontakt mit unserem Betriebsleiter aufnehmen und sich anmelden“, so Hoffmann. Unterstützt werden die beiden Schwimmbäder bei der Durchführung der Kurse wie in jedem Jahr von der DLRG Ramsen. Hoffmann sagt: „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, unsere Bäder Ende Juni oder Anfang Juli öffnen zu können.“