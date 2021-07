15 Besucher sind am Freitagmorgen als Erste zur Eröffnung der Badesaison im Freibad auf der Burg Altleiningen begrüßt worden. Überwiegend Dauerbadegäste, die schon immer gern morgens ins Wasser steigen, wie Felix Neufeld, Fachangestellter für Bädertechnik, vor Ort berichtete. Für einen Tag war der Eintritt in die Freibäder in Hettenleidelheim und Altleiningen frei. Ab heute kosten die Karten wieder Geld. Gleichzeitig dürfen sich wegen der Corona-Pandemie in Hettenleidelheim nur 470, in Altleiningen 200 Gäste aufhalten. Maskenpflicht gilt nur in geschlossenen Räumen, am Kiosk und im Eingangsbereich der Bäder.