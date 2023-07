Als „folgenschwer“ bezeichnet die Polizei einen Unfall, zu dem es am Montag gegen 20 Uhr zwischen Neuleiningen und Tiefenthal gekommen ist. Die Beamten berichten: Ein 77-Jähriger wollte dort mit seinem SUV von einem Feldweg aus auf die Landstraße einbiegen. Dabei übersah er einen Mercedes, dessen 34-jähriger Fahrer in Richtung Neuleiningen unterwegs war. Nach dem Zusammenprall mussten die Autos abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf knapp 20.000 Euro geschätzt. Beide Männer sind in Krankenhäuser gebracht worden. Wie arg sie verletzt worden sind, weiß die Polizei nicht. Lebensgefahr schließen die Beamten aber aus. Zur Unfallaufnahme rückte auch die Feuerwehr an, die Straße blieb für etwa eine Dreiviertelstunde gesperrt.