Unter bunten Lampions und nah am skandinavischen Brauchtum: So haben Eisenberger am Samstag bestem Wetter und noch besserer Laune zum zweiten Mal Mittsommer gefeiert – ein Fest, das besonders in Schweden von großer Bedeutung ist.

Das jährliche Ereignis läutet im Norden den Sommer ein. Im Volksglauben galt die Mittsommernacht als eine magische Nacht. Um so passender war es also, dass das Event in seiner zweiten Eisenberger Auflage wieder federführend von den Hexen organisiert wurde. Unterstützt hat die Frauen Christopher Krills „BackStageEvent“, der ebenfalls einen Stand beisteuerte.

„Wir wollen den Bürgern etwas bieten und einen geselligen Rahmen schaffen“ , sagte Hexe Yvonne Hochstetter. Die Einnahmen aus dem Verkauf von Speisen und Getränken kommen vorläufig in einen „Spendentopt“, dessen Verwendungszweck noch bestimmt werden muss. Wein, Schorle, Sekt und Secco ließen die Kasse ordentlich klingen. Auch Bratwurstbrötchen, Bier, Cuba Libre, Aperol Spritz und alkoholfrei Getränke standen hoch im Kurs. Besonders am Abend war hier einiges los.

Übrigens: Mittsommer wird jedes Jahr um die Sommersonnenwende gefeiert. Sie beschreibt den kurzen Augenblick, in dem die Sonne im Zenit ihres nördlichsten Punktes am Himmel steht. Ab dann werden die Tage wieder kürzer.