In der Schwanen-Apotheke Grünstadt, Fußgängerzone, werden jetzt Corona-Schnelltests angeboten. Innerhalb von 15 Minuten liege das Ergebnis vor. Dafür sei lediglich ein Nasenabstrich zu machen, teilt die Filialleiterin Christine Krebs auf Anfrage mit.

Der Rapid-Antigentest habe eine Spezifität von 99,68 Prozent. Mit anderen Worten: Es sind so gut wie keine falsch positiven Resultate zu erwarten. Die Sensitivität betrage 96,52 Prozent, was bedeutet, dass Infektionen in mehr als 96 von 100 Fällen erkannt werden.

Wer sich testen lassen möchte, müsse symptomfrei sein. „Wir messen eingangs Fieber“, kündigt Krebs an. Termine können unter der Telefonnummer 06359/919237 vereinbart werden. Für den Abstrich und die Wartezeit sei ein abgetrennter Raum hergerichtet worden, der nach jedem Kunden desinfiziert werde.

Der erste Abstrich für 29 Euro ist am Freitag bei einem Mann mittleren Alters vorgenommen worden. Krebs erzählt: „Vier unserer 14 Mitarbeiter haben ein Webinar absolviert. Da haben wir unter anderem gelernt, wie der Test korrekt vorgenommen wird und welche rechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten sind.“

Für die geschulten Angestellten wurde jeweils eine Vollmontur-Schutzausrüstung besorgt, inklusive Überzieher für die Schuhe, Schutzbrille und besonders wirkungsvolle FFP3-Masken. In der Apotheke im Globus, die auch zum Unternehmen gehört, werden noch keine Schnelltests angeboten.

