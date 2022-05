Aufgrund eines Schwächeanfalls einer Pkw-Fahrerin hat sich im Obrigheimer Ortsteil Mühlheim am Samstag ein Verkehrsunfall ereignet. Dieser wurde gegen 11.38 Uhr der PI Grünstadt gemeldet. In der Albsheimer Hauptstraße hatte eine 62-jährige Verkehrsteilnehmerin aus dem Landkreis Bad Dürkheim die Kontrolle über ihren Pkw verloren, sodass dieser ungebremst mit mehreren, ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Autos kollidierte. Insgesamt wurden vier Fahrzeuge erheblich beschädigt. Es entstand ein Schaden von schätzungsweise 40.500 Euro. Die Unfallverursacherin erlitt leichte Verletzungen. Für den Zeitraum der Bergungsarbeiten musste die Albsheimer Hauptstraße für circa 45 Minuten voll gesperrt werden.