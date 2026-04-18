Seit Jahren soll der Schulwiesengraben in Hettenleidelheim erneuert werden. Nun kommt das Projekt voran. Geplant ist, einen ganzen Bach zu verlegen.

Viel Wasser hat der Bach am Schulwiesengraben in Hettenleidelheim derzeit nicht. Das kann sich ändern, wenn es viel regnet. Dann kann aus dem kleinen Bach ein reißendes Gewässer werden. Daran erinnert sich Gabriele Walter gut. Zusammen mit ihrem Mann Bruno lebt sie direkt am Bachverlauf. „Wenn es stark regnet, sind das heftige Wassermassen.“

Seit 15 Jahren leben die beiden in Hettenleidelheim. Um ihr Grundstück, das direkt am Bach liegt, verläuft ein Zaun. „Der soll verhindern, dass jemand ins Wasser fällt“, sagt Gabriele Walter. Der Zaun steht mit wenig Abstand zu einer Betonmauer. Die ist längst in die Jahre gekommen. Brocken sind abgefallen, es gibt Risse und verschmutzt ist die Mauer auch. Wer am Rand des Grabens hinabschaut, kann eine Lücke unterhalb der Mauer erkennen. Das Gebilde schließt also nicht direkt mit dem Boden ab.

Trafen sich zum Spatenstich (von links): Vorarbeiter Sascha Müller vom ausführenden Bauunternehmen Zehe, René Broschart vom Planungsbüro WSW, Beigeordnete Chiara Lucarell, Ortsbürgermeister Steffen Burkhardt, VG-Chef Daniel Krauß, Fachbereichsleiter Dennis Zimmermann und Sachbearbeiterin Sonja Dech. Foto: Alexander Hogrefe

Idee gibt es seit Langem

Das Ganze sieht nicht schön aus, sagen beide Walters. Sie sorgen sich auch: „Wir hoffen, dass die Mauer nicht umfällt“, so Bruno Walter. Von einer Einsturzgefahr möchte René Broschart nicht sprechen, er macht aber deutlich: „Passiert nichts, wird sich die Mauer in den kommenden Jahren verschlechtern.“

Damit das nicht passiert, überwacht Broschart nun ein großes Bauprojekt. Er ist Mitarbeiter im Planungsbüro WSW aus Kaiserslautern und hat die Aufgabe, den Bachverlauf am Schulwiesengraben zu erneuern. Um kleine Arbeiten geht es da nicht – eher geht es darum, den Bach im Ganzen zu verlagern.

Der Schulwiesengraben ist in keinem guten Zustand. Foto: Alexander Hogrefe

Die Idee dazu ist alt. Broschart meint, dass bereits in den Jahren 1998 und 1999 darüber diskutiert wurde. Dabei steht nicht nur der Bach im Fokus. Es geht um das 6,6 Hektar große Areal daneben, das bebaut werden soll. Den Bebauungsplan gibt es schon lange. Broscharts Büro bekam 2003 den Auftrag, einen Umsetzungsplan zu entwickeln. Seitdem verging viel Zeit. Ein Grund für die Verzögerungen: Es mussten die Finanzen geklärt werden. Von Gesamtkosten in Höhe von 754.000 Euro ist aktuell die Rede. Einen Teil trägt das Land Rheinland-Pfalz mit 534.600 Euro.

Neue Flussschleifen

Jetzt soll das Projekt angegangen werden. Notwendig ist es, so Broschart. Als Gründe werden „Renaturierung“ und „ökologische Aufwertung“ genannt. Aber auch der Schutz vor Hochwasser spielt eine Rolle. Im Kern soll der derzeit kerzengerade fließende Bach an anderer Stelle einen natürlicheren Verlauf bekommen, also in Schleifen, sogenannten Mäandern, fließen – das ist die Renaturierung.

Ortschef Steffen Burkhardt begrüßte die Anwesenden zum Spatenstich. Foto: Alexander Hogrefe

Die Schleifen sollen den Wasserfluss bremsen. Zudem soll das Bachbett breiter werden und neue Wassereinstauflächen können bei Starkregen geflutet werden. Das alles verhindert, dass Wasser die Grundstücke erreicht. Darüber hinaus: „Fließt das Wasser langsamer, können sich Kleinlebewesen ansiedeln“, so Broschart.

Mit einem Bagger wird der neue Graben ausgehoben. Foto: Alexander Hogrefe

Soll Pflanzenplan geben

Was in der Theorie simpel klingt, geht nun in die Umsetzung. Dafür wird zwischen dem Schulwiesengraben und der Gartenstraße auf einer Länge von 430 Metern Erde ausgehoben. Die Arbeiten dazu laufen bereits. Beim Spatenstich in Hettenleidelheim sagte VG-Chef Daniel Krauß (SPD), dass die Arbeiten drei Monate andauern sollen.

Der Beginn des neuen Grabens ist bereits ausgehoben – in Zukunft wird der Bach dort entlangfließen. Foto: Alexander Hogrefe

Ist der neue Graben fertig, wird der alte mit Erde gefüllt. Lücken unter der Mauer werden mit Beton ergänzt. Auf dem zugeschütteten Graben wird dann ein Spazierweg entstehen.

Gabriele und Bruno Walter freuen sich, dass der Bachverlauf neu gestaltet wird. Beide hätten ja nicht mehr damit gerechnet, sagt Bruno Walter. Entlang des neuen Weges sollen wieder mehr Pflanzen wachsen. Wie und wo regelt ein Pflanzplan – der entsteht in Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutzbehörde, so Broschart. Das würde auch den Walters gefallen: Die unschönen Steinbrocken kämen weg, und der Zaun wird grüner.