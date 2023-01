„Schulterschmerzen – Wie entstehen sie, was hilft“: Darum geht es bei einem Videomeeting am 9. Februar um 19 Uhr im Kreiskrankenhaus Grünstadt. Die Schulter sei mit Abstand das beweglichste Gelenk des Körpers, heißt es in der Ankündigung. Dies sei auf die Tatsache zurückzuführen, dass das Schultergelenk ausschließlich von Muskeln und Sehnen geführt und stabilisiert wird. „Durch das veränderte Freizeitverhalten und den zu Recht gestiegenen Anspruch der Menschen, auch im Alter noch aktiv sein zu wollen, rücken Beschwerden des Schultergelenkes immer mehr in den Vordergrund. Erste Anzeichen von Schulterschmerzen sind wichtige Alarmsignale, die man nicht ignorieren darf, denn viele Erkrankungen der Schulter können im Frühstadium effektiv und langwirksam behandelt werden.“ Den Vortrag hält Frank Feuchtenhofer, Oberarzt der chirurgischen Abteilung im Kreiskrankenhaus Grünstadt und Facharzt für Orthopädie sowie spezielle Unfallchirurgie (Schwerpunkt Traumatologie und Schulterchirurgie), als Zoom-Videomeeting. Weitere Informationen sowie die Zugangsdaten sind erhältlich auf der Homepage des Kreiskrankenhauses, bei Facebook und Instagram.