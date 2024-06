Zuletzt ging es in Sachen Kirchheimer Schulneubau drunter und drüber: Erst zürnte die Ortsgemeinde, weil kein Vertreter der Verbandsgemeindeverwaltung in einer Ratssitzung zugegen war, dann wollte sie aber auch keinen Ersatztermin. Mittlerweile gab es ein Treffen beider Seiten. Was nun geklärt ist – und was nicht.

Fragen über Fragen gibt es rund um das Mammut-Projekt zum Bau einer neuen Grundschule am Kirchheimer Sportplatz. Wer versucht, die zu beantworten, muss das Vereinsheim des SVK stets mitdenken