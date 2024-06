Zuletzt ging es in Sachen Kirchheimer Schulneubau drunter und drüber: Erst zürnte die Ortsgemeinde, weil kein Vertreter der Verbandsgemeindeverwaltung in einer Ratssitzung zugegen war, dann wollte sie aber auch keinen Ersatztermin. Mittlerweile gab es ein Treffen beider Seiten. Seither sind alle Beteiligten fest entschlossen, an einem Strang zu ziehen. Schwierig wird es vermutlich dennoch: vor allem, weil das Clubheim des SVK abgerissen werden muss, bevor die Schule gebaut werden kann. Dazu müsste die Ortsgemeinde aber erst einmal wissen, ob für das Projekt Zuschüsse über die Sportstättenföderung möglich sind – und für die gibt es im Kreis Bad Dürkheim eine Warteliste. Was das für den Schulneubau bedeutet, lesen Sie hier.