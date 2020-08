Schulbeginn unter Corona-Vorzeichen: In diesen Tagen hat für zahlreiche Kinder der Ernst des Lebens begonnen. Am Dienstag wurden neun Erstklässler in Altleiningen willkommen geheißen.

Nach einem ökumenischen Einschulungsgottesdienst mit dem evangelischen Pastor Jean-Christoph de Araujo und der katholischen Religionspädagogin Rita Vogel kamen alle 52 Jungen und Mädchen der Grundschule auf dem Pausenhof zusammen. Rektorin Simone Wietzke begrüßte die Neuzugänge. Die Viertklässler sagten ein Gedicht auf, in dem sie den Neuen frohen Mut wünschten und ihnen rieten, selbstbewusst zu sein. Die Zweitklässler erzählten in ihrem Vortrag, dass es in der Schule nicht nur ernst, sondern auch lustig zugehen kann.

Für die Abc-Schützen dürfte dieser Morgen noch aufregender gewesen sein als für die Jahrgänge vor ihnen, denn die Aufnahme in die Schule erfolgte coronagerecht mit Abstand und Maske. Begleitet von dem Lied „Ihr geht jetzt zur Schule“ wurden sie von ihrem Klassenlehrer Daniel Kaiser zu ihrer ersten Unterrichtsstunde geführt.