Andreas Blatner hat in den vergangenen Wochen mit seinem Corona-Mobil 27 Kindertagesstätten und sechs Grundschulen im Leiningerland und in Grünstadt angefahren, um das Personal auf eine Coronavirus-Infektion zu testen. Nach den Osterferien sollen Erzieher, Lehrer und Schüler sich dann selbst testen.

Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) hatte in der vergangenen Woche angekündigt, dass das Land ab dem 7. April für alle Schüler und das Personal in Schulen und Kindertagesstätten einen Selbsttest pro Woche zur Verfügung stellt. Das Land will den Einrichtungen die entsprechenden Tests zuschicken – so lautet der Plan. Die Lehrkräfte sollen Info-Material erhalten und können sich über einen Link im Internet informieren, wie man die Tests korrekt durchführt – um dann ihr Wissen mit den Schulkindern zu teilen. Die Kinder sollen sich die Stäbchen selbst in die Nase stecken, die Lehrer aufpassen, dass sie es richtig machen. Grundsätzlich gilt: Die Tests sind freiwillig.

Die Verbandsgemeinde Leiningerland bietet Lehrern überdies an, am Dienstag nach Ostern zu einer Einweisung zu kommen. Dort wird Blatner den Grundschulpädagogen zeigen, wie sie die Kinder zum Testen anleiten können. „Wir machen den Lehrern das Angebot freiwillig“, erzählt Ordnungsamtsleiter Hanns Gauch – jede Grundschule könne zwei Lehrer benennen, die geschult werden. Bei Gauch melden sich im Moment auch Vereine und Einrichtungen, die selbst ein Testzentrum einrichten wollen. Das gehe, sagt er. Dazu müsse man die vom Land vorgegebenen Voraussetzungen erfüllen, etwa ein entsprechendes Hygienekonzept vorweisen.

Tests werden geliefert

Die Tests sollen in den nächsten Tagen an die Kitas und Schulen geliefert werden – das ist die Information, die die Träger vom Land bekommen haben. Achim Martin von der Kreisverwaltung sagt, eine Spedition würde sie an die weiterführenden Schulen bringen: „Sie sollten Ende nächster Woche bei den Schulen sein.“

Bei der Stadtverwaltung Grünstadt sind mittlerweile 500 Selbsttests bestellt worden – und zwar für die Mitarbeiter der Verwaltung. Büroleiter Joachim Meyer kritisiert eine für die Arbeitgeber unzureichende Handreichung aus der Politik. Zwar würden diese angemahnt, Tests für die Mitarbeiter anzubieten, aber letzte Klarheit über das weitere Vorgehen fehle. So sei ihm zum Beispiel unklar, ob der Arbeitgeber eine Bescheinigung über Testergebnisse ausstellen soll. Das wäre mit viel Aufwand verbunden.

Corona-Mobil-Fahrer Blatner geht die Arbeit indes nicht aus, auch wenn er die Schulen und Kitas jetzt nicht mehr anfährt. Schließlich wird er weiter zu Tests in die Gemeinden gehen. Er ist dankbar für das Vertrauen, das Erzieherinnen und Lehrkräfte in ihn gesetzt haben. Dem Kita-Personal hat er zugesichert, bei Fragen auch weiterhin erreichbar zu sein. In den vergangenen Tagen bekam er von einigen Erzieherinnen zum Abschied kleine Aufmerksamkeiten – darunter auch ein selbstgebasteltes Virus.