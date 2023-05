Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Ortsgemeinde Hettenleidelheim muss im laufenden Jahr Darlehen in Höhe von knapp 680.000 Euro aufnehmen. Damit wächst der Schuldenberg der Kommune weiter an. So steht es im Haushalt 2021. Allein zwei Posten verschlingen 4,7 Millionen Euro.

Wie Bürgermeister Steffen Blaga (CDU) am Mittwoch im Haupt- und Finanzausschuss erläuterte, werden die kalkulierten Erträge in diesem Jahr von gut sechs Millionen Euro maßgeblich von