Eigentlich ist die Frist für die Schulbuchausleihe schon am Montag ausgelaufen, nun hat sie der Kreis Bad Dürkheim für die Schulen in seiner Trägerschaft jedoch „aus Kulanz“ verlängert. Demnach endet sie erst eine Woche später: am 3. Juli. Wer die zusätzliche Zeit noch nutzen will, braucht aber eine Ausnahmeregistrierung. Dafür müssen Eltern bei der Kreisverwaltung unter Telefon 06322/9612309 anrufen und sich so für die Bestellplattform www.LMF-online.rlp.de freischalten lassen. Danach können sie ihr Kind wie gewohnt für die Ausleihe anmelden. Wer dabei Unterstützung benötigt, kann eine im Kreishaus eingerichtete Servicestelle (Bürozugang: Prof.-Otto-Dill-Straße 4a) in Anspruch nehmen. Dafür muss vorher aber telefonisch ein Termin unter der genannten Rufnummer vereinbart werden. Zur Anmeldung werden der Freischaltcode sowie die Bankkarte gebraucht. Wenn alles geklappt hat, werden den Kindern die Bücher zu Schuljahresbeginn in der jeweiligen Schule übergeben. Weitere Informationen zur Schulbuchausleihe im Internet unter www.LMF-online.rlp.de.